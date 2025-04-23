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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為17.11元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.1元下修至1.04元，其中最高估值1.28元，最低估值0.7元，預估目標價為17.11元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.28(1.28)1.121.31.41
最低值0.7(0.7)0.430.431.34
平均值1.01(1.02)0.750.931.38
中位數1.04(1.1)0.750.981.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值136.59億130.28億152.45億156.21億
最低值113.15億102.48億115.52億140.71億
平均值124.82億119.10億130.38億148.46億
中位數124.10億120.52億131.02億148.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.242.064.300.881.88
營業收入36.00億69.62億167.90億139.85億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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