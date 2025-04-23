鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為17.11元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.1元下修至1.04元，其中最高估值1.28元，最低估值0.7元，預估目標價為17.11元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.28(1.28)
|1.12
|1.3
|1.41
|最低值
|0.7(0.7)
|0.43
|0.43
|1.34
|平均值
|1.01(1.02)
|0.75
|0.93
|1.38
|中位數
|1.04(1.1)
|0.75
|0.98
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|136.59億
|130.28億
|152.45億
|156.21億
|最低值
|113.15億
|102.48億
|115.52億
|140.71億
|平均值
|124.82億
|119.10億
|130.38億
|148.46億
|中位數
|124.10億
|120.52億
|131.02億
|148.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|1.88
|營業收入
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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