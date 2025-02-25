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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為17.15元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.07元，其中最高估值1.23元，最低估值0.75元，預估目標價為17.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.23(1.23)1.081.21.1
最低值0.75(0.75)0.4311.1
平均值1.05(1.05)0.811.131.1
中位數1.07(1.11)0.81.161.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值140.17億135.39億141.72億135.00億
最低值116.11億99.59億130.79億135.00億
平均值129.00億123.05億134.75億135.00億
中位數128.50億124.82億133.25億135.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.242.064.300.88
營業收入36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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