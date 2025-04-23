鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調升至17.17元，幅度約3.07%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)提出目標價估值：中位數由16.66元上修至17.17元，調升幅度3.07%。其中最高估值19.71元，最低估值14.24元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予伍德賽德能源集團評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀0位。
伍德賽德能源集團今(23日)收盤價為12.8元。近5日股價上漲3.07%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為17.18元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為17.19元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為17.15元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調降至16.21元，幅度約3.92%
上一篇
下一篇