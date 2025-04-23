search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調升至17.17元，幅度約3.07%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)提出目標價估值：中位數由16.66元上修至17.17元，調升幅度3.07%。其中最高估值19.71元，最低估值14.24元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予伍德賽德能源集團評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀0位。

伍德賽德能源集團今(23日)收盤價為12.8元。近5日股價上漲3.07%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WDS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
伍德賽德能源集團12.80.71%

延伸閱讀


Empty