鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至3.26元，預估目標價為29.77元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:16
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.34元下修至3.26元，其中最高估值3.86元，最低估值2.46元，預估目標價為29.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.86(3.86)
|4.71
|4.3
|4.38
|最低值
|2.46(2.46)
|1.82
|2.08
|2.55
|平均值
|3.19(3.21)
|3.2
|3.24
|3.32
|中位數
|3.26(3.34)
|3.21
|3.22
|3.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,142.54億
|1,121.61億
|1,117.53億
|984.92億
|最低值
|787.38億
|612.72億
|696.70億
|846.01億
|平均值
|975.83億
|947.82億
|949.88億
|921.92億
|中位數
|956.97億
|986.05億
|956.52億
|934.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.69
|2.64
|9.06
|3.93
|3.12
|營業收入
|456.51億
|877.93億
|1,490.04億
|1,068.48億
|1,025.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為66.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為324.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至430元，預估目標價為7,900.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至2.82元，預估目標價為15.95元
上一篇
下一篇