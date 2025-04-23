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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Procore Technologies IncPCOR-US的目標價調降至81元，幅度約7.43%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Procore Technologies Inc(PCOR-US)提出目標價估值：中位數由87.5元下修至81元，調降幅度7.43%。其中最高估值110元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Procore Technologies Inc評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Procore Technologies Inc今(23日)收盤價為57.23元。近5日股價下跌7.43%，標普指數下跌2.02%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PCOR市場預估目標價

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