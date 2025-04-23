法國67家媒體集體控告Meta 涉違法壟斷廣告市場
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 22:10
根據路透報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)再度面臨歐洲法律挑戰。包括 TF1、France Télévisions 與 BFM TV 等在內的 67 家法國媒體公司，已於本周三 (23 日) 向巴黎商業法庭對 Meta 提出集體訴訟，指控其在數位廣告市場中採取不當競爭行為，違反商業公平原則。
根據代表媒體方的律師事務所 Scott+Scott 與 Darrois Villey Maillot Brochier 表示，該訴訟代表約 200 家出版媒體，內容指出 Meta 透過大規模收集用戶個資，並應用於精準廣告投放，藉此建立在法國市場的廣告壟斷地位，屬於違法商業行為。
目前 Meta 尚未針對此案公開回應。
這起案件是近年歐洲針對 Meta 的一連串訴訟之一。Meta 也將於 10 月在西班牙出庭，應對超過 80 家媒體提出的 5.51 億歐元 (約 5.82 億美元) 廣告壟斷與不公平競爭指控。
此外，今年 2 月，歐洲網路權益團體也針對 Meta 的廣告操作提出多起投訴，而歐盟反壟斷監管機構則在周三稍早宣布對 Meta 與蘋果 (AAPL-US) 分別處以罰款，理由為違反歐盟競爭法。
此次參與法國訴訟的媒體陣容廣泛，除了主流電視頻道外，還包括《費加洛報》、《L’Express》、《解放報》、《Radio France》、《Centre France》與 Lagardère 集團等，凸顯業界對 Meta 在廣告市場影響力的普遍關注。
這場訴訟案預計將進一步推動歐洲對大型科技平台廣告行為的監管力道，並可能牽動未來數位廣告市場的競爭規則演變。
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