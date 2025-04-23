法國67家媒體集體控告Meta 涉違法壟斷廣告市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 22:10

‌



根據路透報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US)再度面臨歐洲法律挑戰。包括 TF1、France Télévisions 與 BFM TV 等在內的 67 家法國媒體公司，已於本周三 (23 日) 向巴黎商業法庭對 Meta 提出集體訴訟，指控其在數位廣告市場中採取不當競爭行為，違反商業公平原則。

根據代表媒體方的律師事務所 Scott+Scott 與 Darrois Villey Maillot Brochier 表示，該訴訟代表約 200 家出版媒體，內容指出 Meta 透過大規模收集用戶個資，並應用於精準廣告投放，藉此建立在法國市場的廣告壟斷地位，屬於違法商業行為。

‌



目前 Meta 尚未針對此案公開回應。

這起案件是近年歐洲針對 Meta 的一連串訴訟之一。Meta 也將於 10 月在西班牙出庭，應對超過 80 家媒體提出的 5.51 億歐元 (約 5.82 億美元) 廣告壟斷與不公平競爭指控。

此外，今年 2 月，歐洲網路權益團體也針對 Meta 的廣告操作提出多起投訴，而歐盟反壟斷監管機構則在周三稍早宣布對 Meta 與蘋果 (AAPL-US) 分別處以罰款，理由為違反歐盟競爭法。

此次參與法國訴訟的媒體陣容廣泛，除了主流電視頻道外，還包括《費加洛報》、《L’Express》、《解放報》、《Radio France》、《Centre France》與 Lagardère 集團等，凸顯業界對 Meta 在廣告市場影響力的普遍關注。