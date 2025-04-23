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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團(PHM-US)EPS預估下修至11.57元，預估目標價為124.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 04:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對普得集團(PHM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.78元下修至11.57元，其中最高估值12.52元，最低估值10.6元，預估目標價為124.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.52(12.6)14.2515.5
最低值10.6(10.6)10.7313.3
平均值11.64(11.81)12.7414.63
中位數11.57(11.78)13.114.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值182.28億194.49億209.03億
最低值168.57億166.27億174.78億
平均值175.33億182.58億192.32億
中位數175.20億188.60億192.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.187.4311.0111.7214.69
營業收入110.36億139.27億162.29億160.62億179.47億

詳細資訊請看美股內頁：
普得集團(PHM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHM

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