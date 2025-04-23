鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團(PHM-US)EPS預估下修至11.57元，預估目標價為124.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 04:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對普得集團(PHM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.78元下修至11.57元，其中最高估值12.52元，最低估值10.6元，預估目標價為124.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.52(12.6)
|14.25
|15.5
|最低值
|10.6(10.6)
|10.73
|13.3
|平均值
|11.64(11.81)
|12.74
|14.63
|中位數
|11.57(11.78)
|13.1
|14.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|182.28億
|194.49億
|209.03億
|最低值
|168.57億
|166.27億
|174.78億
|平均值
|175.33億
|182.58億
|192.32億
|中位數
|175.20億
|188.60億
|192.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.18
|7.43
|11.01
|11.72
|14.69
|營業收入
|110.36億
|139.27億
|162.29億
|160.62億
|179.47億
詳細資訊請看美股內頁：
普得集團(PHM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團(PHM-US)EPS預估下修至12.4元，預估目標價為135.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹納赫集團DHR-US的目標價調降至250元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為46.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至23.55元，預估目標價為227.12元
下一篇