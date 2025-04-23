鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至8.78元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.64元上修至8.78元，其中最高估值9.1元，最低估值8.4元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.1(8.9)
|9.9
|11.19
|最低值
|8.4(8.4)
|9.15
|9.9
|平均值
|8.77(8.64)
|9.5
|10.53
|中位數
|8.78(8.64)
|9.42
|10.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28.19億
|30.00億
|32.00億
|最低值
|27.57億
|28.68億
|30.17億
|平均值
|27.94億
|29.36億
|31.29億
|中位數
|27.96億
|29.51億
|31.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.97
|6.10
|7.92
|8.18
|8.33
|營業收入
|17.65億
|18.35億
|25.77億
|39.16億
|44.58億
詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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