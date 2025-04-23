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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團(EWBC-US)EPS預估上修至8.78元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華美銀行集團(EWBC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.64元上修至8.78元，其中最高估值9.1元，最低估值8.4元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.1(8.9)9.911.19
最低值8.4(8.4)9.159.9
平均值8.77(8.64)9.510.53
中位數8.78(8.64)9.4210.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值28.19億30.00億32.00億
最低值27.57億28.68億30.17億
平均值27.94億29.36億31.29億
中位數27.96億29.51億31.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.976.107.928.188.33
營業收入17.65億18.35億25.77億39.16億44.58億

詳細資訊請看美股內頁：
華美銀行集團(EWBC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEWBC

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