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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司HUBS-US的目標價調降至769元，幅度約3.87%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)提出目標價估值：中位數由800元下修至769元，調降幅度3.87%。其中最高估值980元，最低估值535元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予HubSpot公司評價：積極樂觀31位、保持中立6位、保守悲觀0位。

HubSpot公司今(23日)收盤價為541.82元。近5日股價下跌3.87%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HUBS市場預估目標價

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