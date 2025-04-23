鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司HUBS-US的目標價調降至769元，幅度約3.87%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)提出目標價估值：中位數由800元下修至769元，調降幅度3.87%。其中最高估值980元，最低估值535元。
綜合評級 - 共有37位分析師給予HubSpot公司評價：積極樂觀31位、保持中立6位、保守悲觀0位。
HubSpot公司今(23日)收盤價為541.82元。近5日股價下跌3.87%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉中國DeepSeek血洗晶片股 輝達下殺超16% 費半慘崩逾9%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司HUBS-US的目標價調升至898元，幅度約15.28%
- 科技七雄還是貴！分析師力薦改投資這幾檔：Reddit、Pinterest....
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.2元，預估目標價為66.50元
上一篇
下一篇