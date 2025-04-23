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鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.13元下修至4.29元，其中最高估值6.04元，最低估值2.61元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.04(6.04)7.438.86
最低值2.61(2.61)3.323.83
平均值4.32(4.57)5.285.9
中位數4.29(5.13)5.025.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值212.17億213.94億222.88億
最低值147.86億165.68億185.53億
平均值182.37億190.14億198.77億
中位數182.74億190.35億196.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.530.015.71-13.545.79
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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