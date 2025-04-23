鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.13元下修至4.29元，其中最高估值6.04元，最低估值2.61元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.04(6.04)
|7.43
|8.86
|最低值
|2.61(2.61)
|3.32
|3.83
|平均值
|4.32(4.57)
|5.28
|5.9
|中位數
|4.29(5.13)
|5.02
|5.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|212.17億
|213.94億
|222.88億
|最低值
|147.86億
|165.68億
|185.53億
|平均值
|182.37億
|190.14億
|198.77億
|中位數
|182.74億
|190.35億
|196.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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