鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司HUBS-US的目標價調升至898元，幅度約15.28%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)提出目標價估值：中位數由779元上修至898元，調升幅度15.28%。其中最高估值980元，最低估值700元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予HubSpot公司評價：積極樂觀22位、保持中立9位、保守悲觀0位。
HubSpot公司今(13日)收盤價為785.5元。近5日股價上漲15.28%，標普指數下跌0.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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