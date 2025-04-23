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〈日股收盤〉川普態度軟化 日經指數強彈648點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-23 15:55

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〈日股收盤〉川普態度軟化 日經指數強彈648點。(圖:shutterstock)

川普態度軟化，美中貿易關係可望緩和，市場投資情緒改善，激勵日本股市週三 (23 日) 強勢反彈，日經 225 指數(NKY) 一度大漲逾 900 點，終場收漲 1.89% 或 648.03 點，報 34,868.63 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場大漲 2.06% 或 52.2 點，報 2,584.32 點。


T&D 資產管理公司首席策略分析師 Hiroshi Namioka 表示，川普的言行似乎表明，如果市場變得不穩定，他將軟化立場，這成為投資人樂觀的基礎。

同時，在川普改口無意開除鮑爾後，美元走強日元回貶，也有助於提振依賴出口的股票。不過，日股與日元 / 美元 (JPYUSD) 的前景，仍要關注美日代表本周的貿易談判，屆時將討論匯率問題。

半導體類股反攻，東京威力科創上漲 2.45%、愛德萬測試大漲 3.1%，雷泰光電大漲 4.2%，鎧俠上漲 4.3%。

出口類股同步走強，豐田跳漲 5%，本田上漲 2.34%，日產上漲 4.36%。

其他焦點個股，軟銀上漲 2.16%，迅銷 1.22%，任天堂上漲 2.36%，索尼上漲 5.7%。

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