〈日股收盤〉川普態度軟化 日經指數強彈648點

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T&D 資產管理公司首席策略分析師 Hiroshi Namioka 表示，川普的言行似乎表明，如果市場變得不穩定，他將軟化立場，這成為投資人樂觀的基礎。

同時，在川普改口無意開除鮑爾後，美元走強日元回貶，也有助於提振依賴出口的股票。不過，日股與日元 / 美元 (JPYUSD) 的前景，仍要關注美日代表本周的貿易談判，屆時將討論匯率問題。