川普最新言論安撫市場 金價從歷史高點大幅回落
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-23 15:10
美國總統川普宣稱可能降低對中國的貿易關稅，同時收回對聯準會的猛烈批評，使得金價周三 (23 日) 在亞洲交易時段由歷史高點下跌，回落至 3300 美元附近。
川普周二表示，他無意開除聯準會主席鮑爾，此話緩解了市場對於央行獨立性的疑慮，降低了部分不確定性. 同時，川普也提及可能降低對中國的貿易關稅，並認為與中國的貿易緊張有望緩和。美國財政部長貝森特此前也表達了貿易戰不可持續，並預期很快會降級的看法。
川普的這些較樂觀言論提振了市場的風險偏好，使得作為避險資產的黃金吸引力下降. 在風險情緒改善的環境下，投資者因此從黃金等避險資產中撤出資金。
技術面上，黃金在觸及高點後，相對強弱指數 (RSI) 等技術指標顯示處於超買狀態，這促使部分投資者在高位選擇獲利了結。
儘管近期回調，但黃金的長期支撐似乎仍在。世界黃金協會報告顯示，今年第一季全球實體黃金 ETF 的資金淨流入高達 210 億美元，是歷史上第二高的季度流入量，顯示出投資者對黃金的強勁需求. 部分分析師認為，黃金的任何回調都可能提供良好的進場機會。
黃金震盪之際，摩根大通認為，到 2026 年第二季，金價將達到每盎司 4000 美元。
摩根大通預計，到 2026 年中，金價將突破每盎司 4000 美元，因為美國關稅、貿易戰和央行持續的需求加劇了人們對經濟衰退的預期。
但另一方面，摩根大通警告稱，黃金的潛在熊市因素可能是央行需求意外下降，美國經濟的韌性也可能削弱避險需求。
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