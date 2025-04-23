川普最新言論安撫市場 金價從歷史高點大幅回落

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-23 15:10

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美國總統川普宣稱可能降低對中國的貿易關稅，同時收回對聯準會的猛烈批評，使得金價周三 (23 日) 在亞洲交易時段由歷史高點下跌，回落至 3300 美元附近。

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川普周二表示，他無意開除聯準會主席鮑爾，此話緩解了市場對於央行獨立性的疑慮，降低了部分不確定性. 同時，川普也提及可能降低對中國的貿易關稅，並認為與中國的貿易緊張有望緩和。美國財政部長貝森特此前也表達了貿易戰不可持續，並預期很快會降級的看法。

儘管近期回調，但黃金的長期支撐似乎仍在。世界黃金協會報告顯示，今年第一季全球實體黃金 ETF 的資金淨流入高達 210 億美元，是歷史上第二高的季度流入量，顯示出投資者對黃金的強勁需求. 部分分析師認為，黃金的任何回調都可能提供良好的進場機會。

黃金震盪之際，摩根大通認為，到 2026 年第二季，金價將達到每盎司 4000 美元。