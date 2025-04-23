日本米價飆漲創新高 部分地區中小學生面臨「米飯減供」

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-23 09:28

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日本米價飆漲創新高價，促使日本擴大引進外國米因應，部分地區中小

學的午餐也開始減少米飯供應，改以麵包替代。

根據日本農林水產省 4 月 21 日公佈的數據顯示，截至 13 日當周，日本全國超市銷售的 5 公斤大米平均價格為 4217 日元，連續 15 周上漲，並創下新高價。

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米價居高不下，也讓學校的午餐成本供應成本激增，大阪府交野市近日宣布，當地所有中小學下學期開始將減少米飯供應次數，由先前的每週三次改為兩次，以麵包代替米飯。

交野市長山本景說，這是一個「痛苦的決定」，但沒有其他辦法應對過高的米價。按照他的說法，如果米價繼續上漲，將不得不把中小學生午餐的米飯供應減至每週一次。

超商也同樣面對成本壓力，全家與 Lawson 推出減少米飯比例，改以義大利麵或麥類為主食的便當；Natural Lawson 門市則是全面將便當中的米飯改為價格較低的「糯麥」，壓低售價的同時維持飽足感。

農林水產大臣江藤拓表示，當前日本米價走勢「極其異常」，呼籲相關方採取措施降低米價​​。農林水產省定於 23 日至 25 日拍賣第三批政府儲備米，數量為 10 萬噸，透過得標企業向市場投放。

日本政府 3 月已拍賣兩批合計 21 萬噸的儲備米，企圖抑制居高不下的米價，但截至月底僅有 0.3% 成功送達零售通路，主因為運輸車輛不足及處理時間過長等物流問題，使得成效有限。

這波米荒，也讓日本政府在 3 月時睽違 26 年首度進口韓國米，消費者對於外國米的接受度也大增，大型超市也紛紛開闢外國米專區。

西友去年 11 月開始販售台灣米，即使現在從每 5 公斤 2797 日元漲價至 3229 日元，但仍較國產米便宜許多，常常一上架就迅速售完。