〈台幣〉股匯脫鉤 壓在32.5元下附近小貶遊走

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-23 10:29

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股匯再度脫鉤，台股加權指數今 (23) 日盤中強彈超過 600 點，反映美國總統川普緩頰表態無意開除聯準會主席鮑爾，更鬆口對中國的關稅太高，不過台北匯市表現平平，新台幣盤中壓在 32.5 元下，開盤一小時來到 32.522 元，貶值 2.4 分。

新台幣今日以 32.54 元、貶值 4.2 分開出後，持續處貶值態勢，開盤一小時最低來到 32.545 元。

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川普鬆口，在美中關稅戰中，對中國 145% 關稅實在太高，會大幅降低，但關稅不會降到 0。

另一方面，川普也說，對聯準會降息速度太慢感到沮喪，只是希望聯準會主席鮑爾在降息方面的意見積極一點，無意在其任期屆滿前將其開除。

在市場多方態度轉強下，美元指數反彈 0.15% 左右，日元回貶 0.2% 左右，泰銖小貶約 0.1%，人民幣、星元和韓元在平盤上下。