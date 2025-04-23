美國150多大學校長簽聯合聲明 譴責川普政府

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-23 08:40

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美國哈佛大學周一（21 日）對川普政府提起訴訟，稱其凍結數十億美元聯邦資金，危及學術獨立性，侵犯哈佛大學的憲法權利。

就在幾小時後，哈佛、普林斯頓、布朗大學等 150 多所美國大學校長簽署了一份聯合聲明，譴責川普政府對高等教育「前所未有的政府越權和政治干預」。這代表美國教育機構形成統一戰線，反對政府干涉獨立性。

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以下為聲明全文：

作為美國大學和學術團體的領導者，我們一致反對前所未有的政府過度干預和政治干涉，這些行為正威脅美國高等教育。我們歡迎建設性改革，不反對合法政府監督。但必須反對政府過度干涉校園學習、生活與工作。我們始終追求有效公平的財務實踐，但必須拒絕以公共研究資金為手段的強制性干預。

美國高等教育體系與其服務對象的理想同樣多元：既有研究型大學與社區學院，也有綜合大學與文理學院；既有公立學府也有私立機構；既有獨立校區也有分散教學點。一些機構面向全體學生，另一些則致力於服務特定群體。但所有美國大學都享有基於學術自主的核心自由——自主決定錄取標準、課程設置、教學方式及師資聘任。我們的大學致力於成為開放探究的殿堂，在追求真理的過程中，教師、學生和員工能夠自由交流各種觀點和意見，不必擔心被報復、審查或驅逐。

美國正是因為擁有這樣的自由，高等教育成為國家繁榮的基石，並與政府合作，促進公共福祉。大學是機會與流動性的引擎，是推動地區經濟與文化活力的支柱。大學激發創新與創造力，為快速變化的動態勞動力需求提供人才，同時自身也是主要雇主。它們培育學術追求，確保美國在研究領域的領導地位，許多機構還提供醫療和其他基本服務。最根本的是，美國大學培育維護民主制度的公民群體。