英美貿易談判升溫 美方要求英國降汽車關稅至2.5% 開放美牛進口

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 14:38

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知情人士透露，美國正在積極擬定與英國的貿易談判草案，欲促使英國降低對美國各類商品的關稅與非關稅貿易障礙，包括將汽車關稅降至 2.5%。外界普遍認為，這是川普政府為推動量身打造的雙邊貿易協議所邁出的重要一步。

綜合外電報導，美方希望英國將汽車關稅從現行的 10% 大幅調降至 2.5%，並放寬對美國農產品（如牛肉）的進口限制。此外，美方也將要求雙方重新檢討原產地規則等其他關鍵貿易條款。

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雖然談判草案已初步出爐，但消息人士指出，相關條件尚未定案。目前美國政府正向利害關係人徵詢意見，即便英國最終接受所有條件，美國是否會同步下調自身對英關稅仍未有明確承諾。

美國總統川普曾公開表示，10% 關稅是對所有國家的「底線」，但也承認在特定情況下可做例外處理，或為英國未來談判爭取空間留下伏筆。

白宮發言人 Kush Desai 指出：「政府的貿易與經濟團隊正以極快的速度與主要貿易夥伴協商量身打造的協議。」但他強調，所有最終決策仍將由川普拍板定案。

儘管貿易談判的具體時程尚不清楚，但英國財政大臣 Rachel Reeves 預定本週將與美國財政部長 Scott Bessent 會面，期望推動英美之間的貿易協議，並爭取美方降低甚至取消對英國出口產品課徵的高額關稅。

先前，川普政府曾對大多數來自英國的進口商品徵收 10% 關稅，對包括汽車與鋼鐵等關鍵產業則課徵高達 25% 的關稅，導致英國出口業面臨壓力。