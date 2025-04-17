英美中貿易三角博弈升級！英國強硬回應：絕不為討好川普犧牲與陸經貿往來

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-17 11:50

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英國媒體《iNews》周三 (16 日) 援引知情人士報導，在與美國的貿易談判中，英國不會為換取與美方貿易正常化犧牲與中國的經濟往來，將拒絕美方利用貿易和關稅談判向英國政府施壓，迫使其減少與中國往來的一切企圖。

知情人士表示，英國不能接受將降低美國關稅和與中國合作放在同一場對話中討論，英方打算繼續與中國開展務實合作。

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英國是數十個尋求美國取消對等關稅的國家之一，但一位英國政府消息人士堅稱，美國貿易談判不會決定英國對中國的立場，他並表示，與美國的談判和倫敦與北京的交往「不應混為一談」。

英國工黨政府致力於繼續對中國採取「務實」的態度，料將試圖恢復中英經濟貿易聯合委員會 (Jetco)，該委員會於 2018 年因中國在香港的行動導致外交關係惡化而陷入停頓。

但英國首相施凱爾重新調整英國與北京關係的努力在本周面臨壓力。由於擔憂鋼鐵業未來，英國政府被迫強行通過緊急立法從中資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司。

《華爾街日報》周三報導指出，美國政府打算在與其他國家的談判中迫使貿易夥伴承諾在經濟上孤立中國，以換取關稅減免。

美國總統川普周二 (16 日) 也表示，他將迫使各國在美國和中國之間做出選擇，但專家警告，英國對中政策可能比與歐盟的貿易關係更讓施凱爾頭痛。

美國前國際貿易部官員 Allie Renison 表示，華府鼓勵盟友和貿易夥伴遠離與中國的接觸的趨勢「在川普領導下正在加速」，英國政府將在英國鋼鐵公司風波之後審查中國對關鍵產業的投資，但不太可能完全放棄與中國的經濟往來。

曾在美國證交會 (SEC) 任職的 Renison 還指出，中國可以與美國合作的一些領域包括打擊商品傾銷、規避關稅以及出口管制方面的合作，儘管美國可能希望看到更實質性的合作。「由於這些原因，儘管圍繞著英國必須在美歐之間做出選擇的討論很多，但它如何與中國打交道最終可能會變得更加兩難。」