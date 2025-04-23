川普外交政策遭專家批評「史上最不稱職」：五大致命錯誤

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 12:32

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美國總統川普重返白宮不到三個月，外交政策便遭到哈佛大學甘迺迪學院國際事務教授 Stephen M. Walt 嚴厲批評，直指其為「美國史上最不稱職」的領導。川普政府的決策不僅重創美國與盟友的關係，也使國內經濟遭受打擊，更導致美國在全球的聲望與影響力迅速滑落。

Walt 梳理出川普政府「搞砸美國外交政策」的五個關鍵步驟，逐步瓦解美國外交政策的根基，並警告這些錯誤恐對美國未來的國際角色造成無法挽回的傷害。

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步驟一：任人唯親、打壓專業聲音，讓治理走向獨裁

Walt 指出，若要摧毀一個國家的政策判斷力，首先就是排除理性與專業。

川普上任後大肆任命對其絕對忠誠但缺乏專業背景的人士，排擠擁有專業能力與道德原則的官員，使決策過程喪失制衡機制。

歷史已多次證明，缺乏內部異議的結果常常導致國家陷入災難，例如史達林對蘇聯經濟的錯誤管理、毛澤東的大躍進、希特勒挑起戰爭，甚至小布希誤入伊拉克戰爭皆是很好的例證。政治評論家 Walter Lippmann 就曾說：「當所有人想法一致時，沒有人真的在思考。」

如今川普政府正重蹈覆轍，讓錯誤決策在無人監督下快速累積。

步驟二：挑釁盟友、激怒鄰國，削弱美國國際地位

有效的外交政策需要團結盟友、減少對手。但川普上任後卻四處挑釁，不但公開羞辱歐洲盟友、威脅要奪取丹麥領土，還與加拿大、墨西哥等鄰國關係緊張。

再加上片面退出國際組織、實施貿易關稅戰，導致全球市場動盪，美股大跌，經濟衰退預期加劇。

川普這種自我孤立的做法，不僅會盟友轉身離去，也會讓中國藉機在國際間扮演更穩健的角色。

步驟三：無視他國民族主義，反助對手凝聚國內民意

儘管川普自詡為民族主義代表，卻忽視他國的民族情感，導致外交誤判。他的冒犯性言論與強硬作風激起他國領袖反彈，反而讓他們透過對抗美國來提升自身政治支持。例如加拿大就因此轉向加強與其他國家合作，對美國政策造成反效果。

Walt 也指出，要讓像是加拿大這樣友好的鄰國敵視並不是一件容易的事，但川普做到了。

步驟四：破壞國際秩序與多邊制度，失去全球信任

國際規範與制度是外交穩定的重要基礎。然而，川普政府卻頻繁退出協定、破壞多邊機制、展現極端不確定性，讓美國成為「不可信賴的合作夥伴」。

這不僅使美國在全球信用受損，也導致許多國家開始轉向更穩定的合作對象，使美國全球領導地位不再堅不可摧。

此外，對企業與投資者而言，川普的不可預測也重創市場信心，使經濟面臨更高風險。

步驟五：打壓學術與科學研究，動搖美國創新根基

最後，美國長期的科技領先與經濟強勢，仰賴的是穩健的學術研究與知識體系。然而川普政府對知識與科學表現出強烈敵意，不但削減科研經費、關閉機構、壓制異見，甚至還任命缺乏專業能力的官員主導學術與科技政策，引發爭議。

這些做法都導致人才流失、創新停滯，長遠而言也進一步動搖了美國科技領導地位與國家競爭力。