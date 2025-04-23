IMF：全球經濟成長將更依賴中國與印度 美國貢獻度下降

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-23 08:42

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國際貨幣基金（IMF）預期，全球人口最多的兩個國家——中國和印度，將在推動全球經濟方面發揮更大的作用。

IMF 發布的最新《世界經濟展望》報告指出，與去年 10 月的預測相比，該組織現在預期，根據購買力平價計算，中國和印度將對全球增長貢獻更大一部分；同時，美國的預期貢獻則被下調。

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彭博社根據 IMF 數據計算得出，中國將在未來五年成為全球成長的最大貢獻者，佔比達 23%，高於六個月前的 21.7%。印度預計至 2030 年將貢獻超過 15% 的新增產出，而美國的占比則從先前預估的 11.6% 下滑至 11.3%。

儘管美國的貢獻降低，但貢獻比率仍將大於歐盟，IMF 認為這一差距每年都會略為擴大。

IMF 估計，全球成長仍將高度集中，約有 80% 來自排名前 25 的國家。

此外，IMF 將今年全球經濟成長預測下調至 2.8% ，低於 1 月預期的 3.3%。並將 2026 年預測調降至 3%，雙雙創下新冠疫情以來最低水準。這也將是自 2009 年以來的第二差表現，凸顯全球經濟遭遇重大逆風。