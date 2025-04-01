IMF總裁：川普關稅不確定性 危及全球經濟成長

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-01 08:47

‌



國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，有關美國總統川普的關稅政策不確定性，正在威脅拖累全球經濟成長。

喬治艾娃周一 (31 日) 接受路透訪問時說：「情況愈快明朗，會愈好。我們的研究顯示，當不確定性持續時間愈久，就愈有可能對經濟成長帶來負面影響。」

‌



她表示，最近的數據顯示消費者和企業的信心正在減弱，「我們知道，這會轉化成對經濟成長的影響」，雖然目前影響「並不劇烈」，卻足以促使 IMF 對經濟成長預測做出「小幅度修正」。

IMF 將在三周後、也就是 4 月底更新經濟預測，1 月曾把今年全球經濟成長率預估值從 3.2% 上修為 3.3%，其中美國提高 0.5 個百分點至 2.7%，是調升預測的主因。該機構上周表示，不認為美國會陷入經濟衰退。

不過喬治艾娃警告，在疫後財政壓力和俄國入侵烏克蘭的背景下，許多國家已經無力吸收進一步的衝擊，如果貿易摩擦導致通膨升溫，將讓利率持續保持在高點，讓負債沉重、已需再融資的國家更加艱難。

川普已經發布一連串關稅威脅，當中有一些已向中國、加拿大、墨西哥等貿易夥伴實施，預計本周三 (4 月 2 日) 發表更多舉措，不只如此，川普政府還鎖定汽車和工業金屬等產品課關稅。

美國在脫離新冠疫情後通膨飆升，對 2024 年 11 月的選舉產生重大影響，許多選民表示，高昂的物價迫使他們投票給川普。

喬治艾娃補充說：「高頻指標顯示，2 月的通膨率略高於我們的預期。通膨預期略高了一些，但從現在到 2026 年，通膨軌跡不會發生顯著變化。」