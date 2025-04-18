IMF總裁警告：貿易不確定性「爆表」下周將顯著下修全球經濟成長預測

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-18 08:45

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在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行召開春季會議前夕，IMF 總裁喬治艾娃周四（17 日）發表演講，對川普政府關稅政策發出警告。

喬治艾娃預告，IMF 下周二（4 月 22 日）將發布「世界經濟展望」，而「超出圖表範圍」的全球貿易不確定性，將導致 IMF「顯著下調」全球經濟成長預測，還會上調一部分國家的通膨預估。

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不過，據《路透社》報導，喬治艾娃表示，暫時不會斷言美國總統川普的貿易政策會引發全球經濟陷入衰退。

在今年 1 月中旬 IMF 發布的「世界經濟展望」中，IMF 預期 2025 年全球經濟增速將達到 3.3%，與 2024 年（3.2%）大致相同，其中美國經濟增速能達到 2.7%。

然而，川普上任還未滿 3 個月，已經把美國和全球經濟攪得一團亂。彼得森國際經濟研究所在本周早些時候預測今年美國經濟增速只有 0.1%，遠不如去年的 2.5%。

喬治艾娃表示，將近期所有關稅的上調、暫停、加碼和豁免匯總一起看，美國的有效關稅稅率已躍升至數代人以來最高水準。

喬治艾娃警告，貿易政策持續不確定性可能導致更多金融市場壓力事件，例如美股大幅下跌，以及美國政府借貸成本上升。

她說道：「儘管不確定性加劇，美元卻貶值了，美國公債收益率『微笑』了——這可不是人們想看到的那種微笑。這些波動應該被視為警訊，如果金融環境惡化，每個人都會遭殃。」