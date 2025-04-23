美國加徵對中關稅至145% 小企業主淚訴經營困境：毀滅性的決策

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 08:50

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美國政府近期大幅調高對中國部分商品的進口關稅，最高達 145%，此舉重創了大量依賴中國供應鏈的小型企業。來自明尼蘇達州的小企業主 Beth Benike 在接受媒體訪問時坦言，面對關稅暴漲，她數度崩潰落淚，直言這段期間對她而言是「毀滅性的」。

Benike 在社群媒體上分享了自己的心聲與崩潰過程，迅速獲得廣大關注，成為美國對中關稅政策下的真實受害者代表。

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Benike 主要銷售自己設計的嬰兒矽膠餐墊，產品由中國工廠代工，並透過自家網站與亞馬遜等電商平台銷售，庫存集中於美國本地。然而，關稅調漲後，她需為兩個即將進口的貨櫃額外支付超過 20 萬美元的關稅，遠超過她的負擔能力。

目前產品仍滯留中國，Benike 表示只能撐到庫存售完，之後將面臨無貨可賣、無收入來源的雙重危機。

Benike 指出，許多美國民眾對現代製造業的真實運作毫無認知。部分人誤以為關稅可以讓製造業回流美國，但他們完全不了解其中的技術、人力與成本門檻。

她強調：「美國缺乏足夠的生產設施與技術人才，無法像中國那樣高效率又高品質地製造產品。」為此，她還特別拍攝了產品生產流程影片，讓消費者明白，每一項產品的誕生遠比想像中複雜。

Benike 回憶，當初選擇中國代工，是因為她創業初期缺乏資金與經驗，無法達到大量生產所需的成本效率。而中國製造團隊在設計與生產階段給予了她極大支持。

如今若將製造移回美國，產品單價可能從 30 美元暴漲至 60 甚至 80 美元，將完全失去市場競爭力。

Benike 指出，像她這樣依賴中國供應鏈的美國中小企業不計其數，現在都因高關稅陷入經營困境。她警告，若全面失去中國製造支援，美國消費者將面對商品短缺、價格飛漲與供應鏈混亂的後果。

她強調：「要求所有商品都在美國製造根本不切實際，因為我們缺乏足夠的自然資源與技術人力，轉型成本更是中小企業難以承擔的負擔。」

Benike 以自身家庭為例，說明中美互利的潛力。她的丈夫是農民，主要種植玉米與大豆，並出口至亞洲。她認為，美國可以在農業領域貢獻，而中國則擅長製造，雙方本應各展所長、互相支援。