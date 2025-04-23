路透：印度對中國鋼鐵徵收12%臨時關稅 防堵廉價進口保護本土產業

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 09:57

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據《路透》報導，當地時間 4 月 21 日，全球第二大鋼鐵生產國印度宣布，對部分進口鋼鐵產品加徵 12% 的臨時關稅，以遏制來自中國的大量低價鋼鐵。此舉是自美國總統川普發起全球關稅行動，引爆中美貿易戰後，印度首次重大貿易政策轉向。

印度財政部在官方公告中指出，該項臨時關稅自 4 月 21 日起立即生效，初步實施期限為 200 天。除非有修訂、撤銷或取代，否則將在期限內持續實施。

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印度鋼鐵部部長 H. D. Kumaraswamy 發表聲明表示，該措施旨在保護國內鋼鐵製造商，特別是中小型企業，避免在進口激增的情況下遭受不公平競爭。他強調，關稅政策是為了維持本地產業的穩定與就業機會。

Kumaraswamy 表示：「這一措施將讓國內生產商，特別是中小型企業得到緩衝，因為他們一直面臨著進口增加帶來的巨大壓力。」

《路透社》指出，來自中國的大量鋼鐵進口已對印度鋼鐵企業造成壓力，迫使部分廠商縮減經營規模，甚至考慮裁員。2024、2025 年度，中國為印度第二大鋼鐵進口來源國，僅次於韓國。同年度，印度也再次成為成品鋼鐵的淨進口國，形成貿易逆差。

一位印度主要鋼鐵企業的高層表示，政府此舉在預期之中，未來將觀察其對市場與企業經營的實際幫助。他指出，全球多國都面臨來自中國進口商品的壓力，此政策可能有助於限制低價鋼鐵湧入。

據悉，此次臨時關稅背後的調查早在 2024 年 12 月已開始。而早在 2024 年 9 月，印度便針對來自中國與越南的不鏽鋼焊接鋼管，徵收 12% 至 30% 不等的關稅，為期五年。專家指出，儘管短期有助於本土企業，但長期可能削弱產業升級動力。