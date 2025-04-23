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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至23.55元，預估目標價為227.12元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.15元上修至23.55元，其中最高估值27.49元，最低估值18.81元，預估目標價為227.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.49(27.49)25.4325.6824.87
最低值18.81(18.81)17.2520.219.81
平均值23.5(23.44)21.8723.3117.34
中位數23.55(23.15)22.1723.1517.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,383.36億3,461.48億3,677.39億3,652.56億
最低值3,089.16億3,122.02億3,196.21億3,551.69億
平均值3,237.53億3,338.41億3,477.15億3,602.12億
中位數3,214.92億3,338.45億3,496.66億3,602.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS15.1518.2613.2425.31
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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