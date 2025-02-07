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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至20.15元，預估目標價為222.55元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 06:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.74元上修至20.15元，其中最高估值26.26元，最低估值18.14元，預估目標價為222.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.26(21.51)23.5924.9223.66
最低值18.14(15.28)18.8518.6821.18
平均值20.97(19.64)21.422.3422.69
中位數20.15(19.74)21.2922.3123.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,196.06億3,421.46億3,544.10億3,640.34億
最低值2,945.09億3,052.80億3,167.37億3,388.59億
平均值3,089.86億3,212.81億3,344.74億3,478.65億
中位數3,089.16億3,227.58億3,319.20億3,407.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS13.5315.1518.2613.2425.31
營業收入2,752.81億2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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