鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為25.39元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.28元，其中最高估值0.51元，最低估值0.14元，預估目標價為25.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.73
|0.97
|1.27
|最低值
|0.14(0.25)
|0.29
|0.5
|0.76
|平均值
|0.31(0.32)
|0.49
|0.7
|1.04
|中位數
|0.28(0.28)
|0.45
|0.68
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.17億
|16.34億
|18.56億
|19.92億
|最低值
|12.98億
|14.28億
|15.35億
|19.01億
|平均值
|13.02億
|14.96億
|16.77億
|19.33億
|中位數
|13.00億
|14.90億
|16.99億
|19.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.06
|0.04
|0.13
|0.12
|營業收入
|4.62億
|6.63億
|7.67億
|9.49億
|11.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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