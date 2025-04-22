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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為25.39元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.28元，其中最高估值0.51元，最低估值0.14元，預估目標價為25.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.51(0.51)0.730.971.27
最低值0.14(0.25)0.290.50.76
平均值0.31(0.32)0.490.71.04
中位數0.28(0.28)0.450.681.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.17億16.34億18.56億19.92億
最低值12.98億14.28億15.35億19.01億
平均值13.02億14.96億16.77億19.33億
中位數13.00億14.90億16.99億19.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.060.040.130.12
營業收入4.62億6.63億7.67億9.49億11.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRAD

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