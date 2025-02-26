鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估上修至21.72元，預估目標價為230.04元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.08元上修至21.72元，其中最高估值26.73元，最低估值18.14元，預估目標價為230.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.73(26.73)
|25.39
|25.64
|23.66
|最低值
|18.14(18.14)
|18.85
|18.68
|21.18
|平均值
|21.75(21.55)
|21.74
|22.64
|22.69
|中位數
|21.72(21.08)
|21.62
|22.31
|23.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,210.35億
|3,421.46億
|3,563.51億
|3,640.34億
|最低值
|2,945.09億
|3,066.70億
|3,167.37億
|3,388.59億
|平均值
|3,117.06億
|3,241.67億
|3,367.66億
|3,478.65億
|中位數
|3,139.27億
|3,257.35億
|3,370.62億
|3,407.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|13.53
|15.15
|18.26
|13.24
|25.31
|營業收入
|2,752.81億
|2,566.02億
|2,792.45億
|2,741.66億
|3,118.58億
詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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