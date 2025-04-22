〈焦點股〉金價漲翻天 00635U、00708L爆量屢創天價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-22 11:25

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全球關稅爭端未解，現貨黃金價格持續飆漲，22 日更是直接衝破每盎司 3400 美元大關，改寫新天價，國內發行連動金價的期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 與正向 2 倍槓桿的期元大 S&P 黃金正 2 (00708L-TW) 近期也吸引買盤進駐，帶動價格不斷創新高。

00635U 自 3 月底起成交量開始放大，4/7 連假後恢復交易一度大跌，但隨後便展開反彈，股價一路上衝，今日盤中上漲約 2%，市價最高來到 38.82 元，改寫歷史新高。統計 4 月以來，00635U 市價累計上漲約 8%。

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00708L 為正向 2 倍槓桿的期貨 ETF，今天漲幅更放大至 5%，盤中最高來到 64.7 元，成交量持續放大。統計 4 月以來，00708L 市價累計上漲逾 20%。