降息快了？陸國庫現金定存利率降十基點但LPR連6凍 專家：時機未到 但不排除提前到4月

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-21 16:10

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中國人民銀行 (央行) 今(21)日在官網上公布，中國財政部 2 個月期國庫現金定存得標利率 2.05%，上次為 2.15%，下降 10 個基點，專家最新認為中國央行釋放出強烈的降息訊號。

國庫現金定存招標指的是中國財政部在央行帳戶裡存有一大筆錢，這筆錢平常閒置不用，財政部在央行的幫助下將這筆錢借給金融機構，收取一定的利息，到期需要歸還，而中標利率下行往往代表央行引導利率下行的意圖，即釋放了降息的強烈訊號。

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不過，中國央行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，本月貸款市場報價利率 (LPR) 為 1 年期 3.1%，5 年期以上 LPR 為 3.6%，利率維持不變，本月還未正式降息，專家認為是中國央行目前覺得降息時機還未到。

自 2024 年 11 月以來，1 年與 5 年期 LPR 已經連續 6 個月保持不變。

中國社科院學部委員余永定近日撰文分析指出，中國央行未來可能採取「降準降息」措施因應三種關鍵經濟情境。首先，若遭遇美國加徵關稅等外部衝擊導致經濟下行，恐透過降準降息刺激增長，其次是當擴張性財政政策引發市場利率上升、削弱政策效果時，央行可能加大流動性投放，甚至直接進場購債來支持財政擴張，最後則是可能直接進場干預來穩定資產價格。

根據余永定對擇機降準降息的定義，最佳時間點確實未到，一是目前作為宏觀經濟主要風向球的股市比較穩定，二是美國加稅等外部衝擊對中國經濟的影響程度仍在觀察當中。

但隨著外部不確定風險因素加大，央行在本月降準，甚至下個月降息的機率是相當大的。一是國庫現金定存得標利率下調說明央行意願，二是存款利率已經開始慢慢調降。

最近一段時間，河南、雲南、湖北等地多家中小銀行宣布下調存款利率，最大下調幅度達 30 個基點，但這只是局部性的降息，真正全國性正式降息是中農工建等國有大行存款利率下調。

專家認為，最近部分中小型銀行的降息仍屬於去年 10 月 18 日那次全國性降息的餘波。從過去的情況來看，當中小銀行存款利率下調降息完畢後，新一輪的全國性降息又很快來臨，加上 LPR 可能下調，短期內存款降息和貸款降息值得期待。如果降息，對消費市場有利，對股市也有利，居民房貸壓力減輕，消費能力也會增加，因此今年很有可能降息，有望在第二季發生。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，總體上看，年初以來 LPR 報價持續不動，基本上是今年首季經濟走勢偏強，因此儘管當然貨幣政策基調由穩健轉為適度寬鬆，但下調 LPR 報價的迫切性不強，預計第二季政策降息將帶動 LRR 報價下調。綜合當前外部經貿環境變化，國內房地產市場和物價走勢，第二季「擇機降準降息」時機已經成熟，也不排除提前到 4 月的可能。本次降幅可能達 30 個基點，降幅與去年全年相當。

王青還說，未來 LPR 報價將給銀行帶來一定凈利差縮小的壓力，將主要通過引導存款利率下行，全面降低銀行資金成本等方式緩解。