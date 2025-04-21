Google前執行長施密特警告：若延續現政策 美國恐在科技戰敗給中國

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-21 12:55

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施密特批川普政府「全面攻擊科學」

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根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，施密特指出，川普政府的做法彷彿是對美國整體科研體系的攻擊。他強調：「如果只是對個別科學家有異議，那可以理解，但現在這看起來更像是針對整個美國科學界的瘋狂舉動。」

科研經費削減將損害美國未來

施密特呼籲大眾正視此一政策所造成的實質傷害，並指出中國正投入數兆美元發展科技，而美國卻選擇「胡搞亂搞」，不再支持創新發明的根本力量。他強調，美國應該支持那些將改變未來的人，而非剝奪他們的資源。

科技競爭策略需政府、高校與資本三方協作

施密特在「AI + 生物技術高峰會」（AI+Biotechnology Summit）中強調，美國在科學創新上的領先地位，是建立在政府、高校和資本之間長久以來的一種三方合作模式上的。政府出錢為科研提供基礎支持，大學負責進行研究和產出成果，風險投資人負責將研究成果商業化，政府再提供市場支持，但川普政府的政策正破壞這一傳統。

他以水力壓裂技術（fracking）為例，說明即使是讓美國實現了石油和天然氣獨立，並成為最大的油氣出口國的技術，也建立在這樣的合作架構之上。

川普政策加速人才外流與學術停滯

施密特表示，許多科技人才因不滿目前環境，選擇離開美國。他指出，美國多所大學因擔心聯邦資金被撤回，正停止招聘並削減研究經費，使學術發展停滯。

科學機構面臨經費短缺，基本運作受阻

根據《自然》雜誌報導，美國多個科研機構如今連購買實驗基本耗材都成問題。包括美國國家衛生院（NIH）和美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）等機構，甚至也無法維持樣本分析和野外研究工作，科研人員也被迫從其他組別借調人力應急。

名校遭打壓，聯邦經費恐被凍結

川普政府已撤銷、凍結與審查哥倫比亞大學、哈佛大學等七所名校的聯邦經費。此外，基於未能「保護學生免受反猶言論傷害」，另有 19 所高校也被警告，可能面臨同樣命運。

哥大服從壓力，哈佛堅持抗爭

哥倫比亞大學在面臨 4 億美元經費被撤的壓力下，已接受政府「整改」要求，包括禁止學生戴口罩並授權校警逮捕學生。相較之下，哈佛則選擇正面對抗，校長加伯（Alan Garber）明言該命令違憲，侵犯學術自由。

哈佛因拒絕配合，遭川普政府凍結 22 億美元撥款與 6000 萬美元合約。川普甚至在社群媒體上威脅，將剝奪哈佛的免稅地位，視其為政治實體課稅。

留學生受害，逾千人簽證遭撤銷

除了學校，川普的政策也波及留學生。根據媒體統計，自 3 月起已有逾 1100 名國際學生的簽證或合法身份被取消，有些人甚至只是參與挺巴勒斯坦的抗議活動，更多人則無任何理由就被除名。

留學生提告，要求恢復合法身份