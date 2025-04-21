米價狂飆不止 日本35年來首度進口韓國大米

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-21 13:00

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日本最近陷入米價暴漲的困境，因此開始向韓國進口大米，這是自 1990 年開始統計韓國大米對日出口以來，韓國大米首次出口到日本向普通消費者銷售。

最新數據顯示，今年 3 月日本米價較去年同期暴漲 92.1%，創下自 1971 年有紀錄以來的最大升幅，並已連續 6 個月刷新高位，因此開始將目光望向價格相對低廉、品質好的韓國大米。

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韓國一位產業官員 21 日表示，儘管關稅很高，但日本國內糧食價格飆升刺激了對外國產品的需求。

據韓國農協國際、韓國農水產食品流通公社（aT）等 20 日透露，日本採購的 2 噸韓國大米，在 8 日結束通關程序後正式進口到日本，並從 10 日起在日本國內的農協網上購物中心（koreafood.co.jp ）和東京新大久保的韓國超市等地銷售。

據悉，此次日本進口的大米是全羅南道海南郡沃川農協生產的「地頭陽光」品牌，爲去年生產、今年 3 月經過加工後出口日本。

農協官員稱，首批 2 噸貨物已售罄，另外 20 噸預計下週到貨。

農林水産省 16 日宣布，將於 23 日至 25 日拍賣第三批政府儲備米，數量為 10 萬噸，通過中標企業向市場投放。此前，日本政府已於 3 月分兩批拍賣共計 21 萬噸儲備米，但米價漲勢未得到有效遏制。

韓國大米出口日本實屬罕見。2011 年和 2012 年東日本大地震時，韓國大米曾作爲救護用出口到日本，但至今沒有用於銷售的出口。

農協官員稱，首批 2 噸大米已售罄，另外 20 噸預計下週到貨。

韓國政府相關人士表示，日本對韓國大米徵收每公斤 341 日元的關稅。隨着日本大米價格的上漲，即使承擔這些關稅，韓國大米也具備了價格競爭力。