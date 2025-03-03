日本米價暴漲90%！政府釋出儲備米也沒用 政策慢半拍民眾怒了
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-03 11:00
日本政府日前宣布將釋放 21 萬噸儲備米以平抑米價，但米價卻未見下跌，引發日本民眾強烈不滿，認為政府慢半拍介入所以效果不彰。
日本農林水產省調查數據顯示，截至 2 月 16 日，日本超市平均米價連續七周持續增長，達到每 5 公斤 3,892 日元，比去年同期高出 90%。
本月初，儲備米競標公告將顯示要售出的稻米種類與數量，屆時市場將出現何種反應，值得關注。預料政府儲備米將在本月下旬以後才會在超市上架，民眾對於政府慢半拍釋出儲備米極為憤怒。
日本米價驚驚漲，曾有人建議農林水產省釋出政府儲備米以緩解米荒，不過農林水產省持保留態度，認為等新米在市場正式流通後，能緩解米荒，價格也會一定程度回穩，但實情卻不如預期。
去年夏季以來，受極端高溫致米歉收等因素影響，日本米價持續上漲。去年 8 月，氣象部門發布日本東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高的警示，引發民眾囤積米，一度出現「大米荒」狀況。
日本米的主要流通通路是農協等大型收購組織，他們從糧農手中收購米，然後批發給中小批發商，再透過超市等賣給消費者。日本一家有 120 年歷史的米店店長小川孝一認為，許多中小批發商越過農協、直接從糧農手中高價收購米也是米價上漲的原因之一。
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