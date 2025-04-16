習近平出訪馬來西亞 再度「以船作喻」提四點主張

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 13:02

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中國國家主席東南亞之行，15 日上午抵達第二馬來西亞。當天，他在馬來西亞媒體發表題為《讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來》的署名文章，自訪問越南後再度「以船作喻」，意味深長。

這是習主席時隔 12 年再次踏上馬來西亞，馬來西亞總理安瓦爾等高級官員熱情迎接。習近平在機場時發表書面談話表示，盼中馬增進政治互信，開啟兩國關係新的黃金 50 年。

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習近平強調，中馬兩國是隔海相望的友好鄰邦，傳統友誼綿延千年。建交半個多世紀以來，兩國堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。

2023 年，雙方就共建中馬命運共同體達成重要共識，去年兩國隆重慶祝建交 50 周年。作為重要發展中國家和全球南方成員，中馬兩國深化高水準戰略合作符合兩國共同利益，有利於地區乃至世界和平、穩定、繁榮。

這次訪馬之際，習主席在馬來西亞媒體發表題為《讓中馬友誼之船駛向更加美好的未來》的署名文章。他指出，中馬兩國是安危與共、榮辱與共、患難與共的命運共同體。「有福同享、有難同當」是兩國共同的諺語，道出了中馬命運共同體的真諦。

如何讓這艘從歷史長河駛來的友誼之船再添動力、行穩致遠？習近平在文章中提出四點主張：一是要把牢戰略引領的船舵，二是要厚載務實合作的壓艙石，三是要劃好人文交流的船槳，四是要揚起多邊協作的風帆。

文章也呼籲，維護多邊貿易體制、維護全球產業鏈供應鏈穩定，並強調中國願同馬來西亞和其他東協國家一道，「衝破單邊主義、保護主義逆流」，攜手打造更為緊密的中國一東協命運共同體。