中國、馬來西亞發布聯合聲明 稱反對肆意加徵關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 11:04

‌



中國國家主席習近平周四（17 日）上午結束馬來西亞國是訪問，中國和馬來西亞發布關於建構高水準戰略性中馬命運共同體的聯合聲明，強調反對肆意加徵關稅。

據《新華社》報導，習近平應馬來西亞最高元首易卜拉欣陛下邀請，中華人民共和國主席習近平於 4 月 15 日至 17 日對馬來西亞展開國是訪問。

‌



習近平在訪問期間拜會易卜拉欣，與大馬總理安瓦爾舉行會談，就中馬雙邊關係及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。

雙方一致同意建構高水準戰略性中馬命運共同體，帶動兩國現代化進程，共同促進地區和世界繁榮穩定。

習近平訪問期間，雙方簽署了人工智慧、數位經濟、服務貿易、鐵路、農產品、文化旅遊、媒體等領域合作文件，進一步加強各領域合作。

雙方將攜手推進普惠包容的經濟全球化，促進貿易和投資便利化，反對肆意加徵關稅等違反世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易限制。雙方承諾維護一個基於規則、非歧視、開放、公平、包容、平等和透明的、以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

馬方歡迎中方申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），重申 CPTPP 對能夠滿足「奧克蘭三原則」的經濟體加入保持開放。

雙方呼籲有關各方連續有效執行加薩停火協議，實現永久停火。雙方強調，加薩是巴勒斯坦人的加薩，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。