川普經濟政策支持率跌至43% 創總統生涯新低
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-21 08:15
美國財經新聞網站 CNBC19 日公布最新民調，川普的經濟政策施政滿意度僅 43%，跌至他總統生涯中的最低點，並有 49% 的受訪者認為，美國未來一年的經濟將會惡化。
CNBC 公布最新民意調查，其中 44% 受訪者認可川普的政策，51% 的人則表示不認可，略好於他 2020 年首個任期結束前的民調數據。
然而，美國民眾對其在關稅、通脹和政府支出所實施的政策不滿，讓川普在經濟議題上的支持率僅為 43%，而不支持率則高達 55%。這不僅是其總統任內經濟支持率的歷史最低點，更是 CNBC 歷次民調中首次出現其經濟支持率呈負面結果。
調查還指出，川普成功連任所帶來的經濟樂觀情緒經已消失，49% 的民眾認為未來一年經濟將惡化，這是自 2023 年以來最悲觀的整體結果，其中關稅措施是引發民眾不滿的重要因素，49% 受訪者反對全面徵收關稅，認為這對美國工人、通膨和整體經濟不利。
大多數美國人認為，加拿大、墨西哥、歐盟和日本對美方來說是經濟機遇，而非經濟威脅；然而有 44% 受訪者認為，中國對美國構成經濟威脅。
另外，美國人對股市的看法也比兩年前更為負面，約 53% 的人表示現在不是投資的好時機，只有 38% 的人認為現在是投資良機；這些數字顯示，與川普當選時民眾對股市的樂觀情緒發生了急劇轉變。
這項民調是在 4 月 9 日至 13 日間進行，共訪問 1000 名美國人，誤差值為正負 3.1%。
川普在經濟議題上的支持率創新低的同時，全美多地舉行抗議活動，反對美政府近期政策。
美東時間 4 月 19 日，紐約、華盛頓等多個城市舉行抗議活動，數千人再度走上街頭，BBC 指出，這次運動名為「50501」，代表「50 場抗議行動，50 周，以及 1 場運動」。
抗議活動組織者表示，他們抗議川普政府侵犯公民權利和憲法的行為，包括驅逐大量移民、透過解僱眾多政府工作人員以及實際上關閉多個機構來縮減聯邦政府規模。
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