川普經濟政策支持率跌至43% 創總統生涯新低 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-21 08:15

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美國財經新聞網站 CNBC19 日公布最新民調，川普的經濟政策施政滿意度僅 43%，跌至他總統生涯中的最低點，並有 49% 的受訪者認為，美國未來一年的經濟將會惡化。

CNBC 公布最新民意調查，其中 44% 受訪者認可川普的政策，51% 的人則表示不認可，略好於他 2020 年首個任期結束前的民調數據。

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然而，美國民眾對其在關稅、通脹和政府支出所實施的政策不滿，讓川普在經濟議題上的支持率僅為 43%，而不支持率則高達 55%。這不僅是其總統任內經濟支持率的歷史最低點，更是 CNBC 歷次民調中首次出現其經濟支持率呈負面結果。

調查還指出，川普成功連任所帶來的經濟樂觀情緒經已消失，49% 的民眾認為未來一年經濟將惡化，這是自 2023 年以來最悲觀的整體結果，其中關稅措施是引發民眾不滿的重要因素，49% 受訪者反對全面徵收關稅，認為這對美國工人、通膨和整體經濟不利。

大多數美國人認為，加拿大、墨西哥、歐盟和日本對美方來說是經濟機遇，而非經濟威脅；然而有 44% 受訪者認為，中國對美國構成經濟威脅。

另外，美國人對股市的看法也比兩年前更為負面，約 53% 的人表示現在不是投資的好時機，只有 38% 的人認為現在是投資良機；這些數字顯示，與川普當選時民眾對股市的樂觀情緒發生了急劇轉變。

這項民調是在 4 月 9 日至 13 日間進行，共訪問 1000 名美國人，誤差值為正負 3.1%。

川普在經濟議題上的支持率創新低的同時，全美多地舉行抗議活動，反對美政府近期政策。

美東時間 4 月 19 日，紐約、華盛頓等多個城市舉行抗議活動，數千人再度走上街頭，BBC 指出，這次運動名為「50501」，代表「50 場抗議行動，50 周，以及 1 場運動」。