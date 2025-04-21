普丁宣布停戰30小時 澤倫斯基回應建議延長停火30天

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 08:00

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俄羅斯總統普丁上周六（19 日）在克里姆林宮聽取武裝力量總參謀長格拉西莫夫有關特別軍事行動的匯報。格拉西莫夫表示，已經奪回庫斯克州 99.5% 被烏方控制地區，總計 1,260 平方公里。

普丁說，俄軍在整個戰線進展順利。在復活節期間，俄軍將從 4 月 19 日 18 時到 4 月 21 日 0 時停止一切軍事行動。

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普丁表示，停火出於人道主義考慮，並希望烏克蘭能採取相同舉措。與此同時，俄軍必須保持高度戒備，隨時準備應對敵方可能違反停火協議的挑釁行為及任何侵略行徑。

普丁還說，停火將能夠檢驗烏克蘭停火的誠意、是否遵守停火的能力，以及參加和平談判和消除烏克蘭危機最初根源的意願和能力。

烏克蘭總統澤倫斯基上周六在社交媒體發文稱，俄羅斯持續 39 天未對全面無條件停火 30 天的提議給予回應，如果俄羅斯此刻突然表態願加入全面無條件停火框架，烏克蘭將採取對等回應——俄方如何行動，烏方即如何應對。

澤倫斯基說，若真正實現全面停火，提議將停火期限延長至 4 月 20 日復活節之後。這將檢驗俄羅斯的真實意圖，30 小時不足以建立真正的信任措施，而 30 天或許能為和平創造契機。