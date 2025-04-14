美中交惡 彭博：中國採購240萬噸巴西黃豆 數量異常龐大
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-14 11:30
在美中大打關稅戰之際，知情人士透露，上周中國進口商至少從巴西採購 240 萬噸黃豆，幾乎相當於中國每月平均壓榨量的三分之一。
據《彭博》上周五（11 日）報導，消息人士說，此次中國進口商的採購規模異常龐大，且動作迅速。
《彭博》稱，儘管近年來中方分散農產品進口，但美國仍然是中國第二大黃豆供應國。中國佔美國黃豆出口收入的一半，黃豆也是美國對華出口規模最大的農產品。
如今美中貿易戰急劇升級，中國購買美國黃豆變得不可行。
據《路透》報導，中國在 3 月對美國農產品加徵 10% 至 15% 關稅後，就加快從巴西進口黃豆的角度。目前巴西已經取代美國，成為中國最大黃豆供應國。
據《德國之聲》電台報導，美國黃豆協會主席、肯塔基州農場主拉格蘭德（Caleb Ragland）說，美國農民尚未從 2018 年貿易戰中恢復過來，接著又在 2025 年關稅戰中面臨潛在重大損失，他稱中國市場很重要，「我們不能成為犧牲的羔羊」。
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