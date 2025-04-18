〈台幣〉股匯不同調 續貶失守32.6元關卡 周線仍呈連3升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-18 17:57

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歐洲央行如預期降息 1 碼，美元指數周四展開反彈，新台幣兌美元匯率今 (18) 日跟隨韓元走貶，失守 32.6 元關卡，終場貶值 7.7 分，收在 32.608 元，為連續 4 個交易日走貶，下探 1 周以來的低點，呈現股匯不同調，台北及元太外匯市場總成交值為 16.895 億美元。

由於川普祭出高額關稅，近兩周引發金融市場大動盪，美元指數直接摜破 100 大關，新台幣兌美元從月初低點 33.196 元一路反彈，一度拉出一波連七升，但央行也擴大阻升力道，力守 32.5 元關卡意味濃厚，使得升值幅度遜於日元、韓元等亞幣。

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不過，本周以來，新台幣兌美元仍升值 9.7 分、升幅 0.30%，周線呈現連三升，4 月至今，新台幣累計升值多達 5.74 角、升幅 1.73%。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.511 元，盤中最低來到 32.626 元，由於適逢耶穌受難日假期，美股周四提早收盤、周五休市一天，部分外資已經休假去，使得近二日匯市交投相對清淡，然而，進口商、投信紛紛接力進場買美元，使得匯價終場貶值 7.7 分，收在 32.608 元。