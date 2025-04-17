〈台幣〉亞幣各走各路 交投冷清連3貶收32.531元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-17 20:19
美國正與日本等多國展開貿易關稅談判，聯準會主席鮑爾暗示推遲降息，美股周三全面重挫，台北股匯今 (17) 日連袂走弱，新台幣兌美元仍在 32.5 元關卡附近上下震盪，終場小貶 1.1 分，收在 32.531 元，為連 3 貶，台北及元太外匯總成交值萎縮至 14.785 億美元，市場觀望氣氛濃厚。
美元指數日前迅速跌破 100 大關，近日在 99-100 之間遊走，資金蜂擁至日元，帶動整體韓元、新台幣等亞幣走強，熱錢積極匯入，為避免升值速度過猛，央行連日進場阻升，讓新台幣匯率守在 32.5 元附近。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.50 元，最高升抵 32.48 元、最低來到 32.552 元，外匯交易員指出，外資近日匯入力道明顯縮手，轉趨觀望態度，但進口商仍積極進場買美元，預期進一步升破 32.4 元的機率不大，可能呈現偏升整理走勢。
主要亞幣今天各走各路，由於美國優先與日本展開關稅談判，川普指稱有重大進展，但日本談判代表表示，並未談到匯率問題。日股今天應升強彈，日元則轉為走貶。
觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數小幅反彈 0.07%，日元重貶 0.56%，越南盾貶 0.20%，新台幣小貶 0.03%；韓元則強升 0.41%，人民幣亦升 0.26%，新加坡幣升值 0.13%，亞幣走勢不同調。
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