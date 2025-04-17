〈台幣〉亞幣各走各路 交投冷清連3貶收32.531元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-17 20:19

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美國正與日本等多國展開貿易關稅談判，聯準會主席鮑爾暗示推遲降息，美股周三全面重挫，台北股匯今 (17) 日連袂走弱，新台幣兌美元仍在 32.5 元關卡附近上下震盪，終場小貶 1.1 分，收在 32.531 元，為連 3 貶，台北及元太外匯總成交值萎縮至 14.785 億美元，市場觀望氣氛濃厚。

美元指數日前迅速跌破 100 大關，近日在 99-100 之間遊走，資金蜂擁至日元，帶動整體韓元、新台幣等亞幣走強，熱錢積極匯入，為避免升值速度過猛，央行連日進場阻升，讓新台幣匯率守在 32.5 元附近。

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新台幣兌美元今天開盤價為 32.50 元，最高升抵 32.48 元、最低來到 32.552 元，外匯交易員指出，外資近日匯入力道明顯縮手，轉趨觀望態度，但進口商仍積極進場買美元，預期進一步升破 32.4 元的機率不大，可能呈現偏升整理走勢。