「關稅帝君」保駕！Etsy力促本土消費 免受進口商轉嫁

鉅亨網編譯許家華 2025-04-18 11:10

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Etsy 執行長 Josh Silverman 周四 (17 日) 在 Etsy 網站上發文表示，該公司正在透過購物頁面以及在其網站和 app 上展示本地賣家，讓買家更容易發現其所在國家 / 地區的企業。

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Silverman 寫道：「雖然我們繼續培育和支持 Etsy 上的跨境貿易，但我們知道大眾對國內購物的興趣越來越高。」

Etsy 經營網路市場，媒合手工藝品的賣家和買家。截至 12 月底，該網站擁有 560 萬活躍賣家，與電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 和中國新進業者如 Temu、Shein 和 TikTok Shop 等互別苗頭。

藉由重點推薦本地賣家，Etsy 可以減輕一些購物者因川普全面關稅而遭賣家轉嫁成本的負擔。川普對大多數國家徵收了關稅，其中，中國面臨的關稅稅率為 145%，而其他國家在實施 90 天的暫停期以進行談判後，面臨的關稅稅率為 10%。

川普也簽署了終止「最低限度免稅條款」的行政命令，5 月 2 日將生效。該條款允許價值低於一定門檻的商品免稅進入美國，是網路企業經常使用的低價值貨物運輸之漏洞。

Temu 和 Shein 已經宣布，計劃下周稍晚將調漲價格以應對關稅。亞馬遜第三方市場的賣家表示，他們正在考慮提高價格，因為其中許多賣家的產品來自中國。

Silverman 表示，在關稅和「最低限度免稅條款」發生變化後，Etsy 已提供賣家應對守則，協助其「盡可能不中斷業務運營」。

在川普「解放日」關稅生效之前，Silverman 2 月底在公司第四季財報電話會議上表示，Etsy 反而將受惠川普關稅和「最低限度免稅條款」終止的行政命令，因為公司對中國輸美產品的依賴程度相當低。「我們會盡一切努力預測和準備可能出現的情況。但我認為，在這種情況下，Etsy 的韌性會比同業競爭對手更強勁。」Silverman 說。

然而，由於從中國採購產品或零件的美國企業仍會將成本轉嫁消費者，所以 Etsy 上的美國購物者或多或少得面臨漲價。