亞馬遜CEO警告美國消費者：廉價商品的時代將過去了

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 16:02

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亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy) 警告，該公司仍在消化川普徵收關稅的影響，但預期第三方賣家將會把成本轉嫁給消費者。

周四 (10 日) 接受 CNBC 訪問時表示，徵稅可能會引發“宏觀問題”，對普通民眾的預算造成嚴重打擊，「我的意思是，根據你所在國家 / 地區的情況，你沒有 50% 的額外利潤可以支配。」

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賈西表示，亞馬遜看到部分消費者為了預期價格上漲而囤積商品，公司亦已進行戰略性前瞻性庫存採購，並希望重新協商部分採購訂單的條款，以保持其網站上的低價。

他進一步指出，在川普宣布徵收關稅後，亞馬遜本周開始取消一些由中國供應商採購的產品的直接進口訂單。部分家居用品和廚房配件供應商的產品已準備好在裝運港口由亞馬遜提貨，但卻收到「供應商中心」內部系統收到通知，告知他們的訂單已被取消。

CNBC 節目主持人提一個引導性問題，「顯然，中國市場仍然很大一部分賣家和透過亞馬遜在中國銷售產品的其他製造商。」

賈西回應：「現在有很多變化，我們會花時間研究我們所有的週期，試圖弄清楚如何擁有正確的客戶體驗。」