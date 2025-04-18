華爾街巨鱷曝增持Hertz四大關鍵 激勵該股兩天翻漲一倍

鉅亨網編譯許家華 2025-04-18 08:12

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汽車租賃公司赫茲 (Hertz) (HTZ-US) 股價周三飆升 56% 後，周四 (17 日) 又上漲 44%，此前華爾街空頭巨鱷 Bill Ackman 披露，旗下避險基金潘興廣場 (Pershing Square) 增持該公司股票。

周三上午，潘興廣場在修訂後的 13F 文件中首次披露，截至 2024 年底，持有赫茲公司 4% 股權。周三下午有報導稱，包括交換交易，其持股比率現已達到 20%。

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周四下午，Ackman 在社交媒體平台 X 上證實該持股，並分享其見解，其中一大重點是，他預估到 2029 年該股的價值將達到每股 30 美元左右，以及該公司有意與 Uber (UBER-US) 合作的想法。Ackman 也擁有 Uber 的大量股份，因此這筆潛在交易具有一定價值。

Ackman 對赫茲的高投資回報潛力充滿信心，並列舉了四大關鍵因素：產業結構改善、公司對特斯拉過度投資的問題接近解決、新管理層成功實現營運轉型，以及槓桿資本結構。

他指出，美國汽車租賃市場呈現寡占性質，赫茲、Enterprise 和 Avis 佔據了近 95% 市場，且自疫情爆發以來，定價紀律有所改善。

Ackman 認為，赫茲執行長 Gil West 與其團隊在車隊管理、單位收入和營運成本方面正取得重大進展，這將在未來幾年提高利潤率，尤其是在更換高成本車輛方面的進展，預計這將降低折舊費用。

儘管赫茲的資產負債表槓桿率很高，但 Ackman 指出，其大部分債務要到 2028 年和 2029 年才會到期，該公司有足夠的流動性來支持其車隊營運和財務義務。

此外，他還提到赫茲在當前關稅環境下的優勢地位，車​​隊價值約為 120 億美元，如果二手車價格因關稅而上漲，赫茲有可​​能獲得可觀的收益。

赫茲今年稍早確定了 2025 年車型的車隊採購，確保了在關稅頒布前的優惠條款。Ackman 預計，到 2029 年，赫茲的調整後 EBITDA 可以達到 20 億美元左右，並稱「保守估計」屆時該公司的估值約為每股 30 美元。

儘管關稅消息對旅遊業形成短期衝擊，且赫茲今年上半年業績預計將不盡人意，但 Ackman 對該公司持續盈利的前景仍持樂觀態度。

他最後提到赫茲和 Uber 合作的可能性，因該交易可利用赫茲廣泛的車隊和基礎設施來提高車輛利用率和獲利能力。