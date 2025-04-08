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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至11.43元，預估目標價為97.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.15元下修至11.43元，其中最高估值12.95元，最低估值8.01元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.95(13.45)1617.3618.85
最低值8.01(8.01)9.510.9313.62
平均值11.08(11.62)13.0114.816.46
中位數11.43(12.15)131516.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值623.65億680.71億700.93億718.52億
最低值580.59億620.39億658.88億699.20億
平均值600.98億642.95億676.89億708.86億
中位數599.74億643.74億676.26億708.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-25.30-6.102.237.899.45
營業收入153.55億246.34億449.55億537.17億570.63億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUAL

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