鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至11.43元，預估目標價為97.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.15元下修至11.43元，其中最高估值12.95元，最低估值8.01元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.95(13.45)
|16
|17.36
|18.85
|最低值
|8.01(8.01)
|9.5
|10.93
|13.62
|平均值
|11.08(11.62)
|13.01
|14.8
|16.46
|中位數
|11.43(12.15)
|13
|15
|16.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|623.65億
|680.71億
|700.93億
|718.52億
|最低值
|580.59億
|620.39億
|658.88億
|699.20億
|平均值
|600.98億
|642.95億
|676.89億
|708.86億
|中位數
|599.74億
|643.74億
|676.26億
|708.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-25.30
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|營業收入
|153.55億
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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