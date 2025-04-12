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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至10.63元，預估目標價為93.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聯合大陸控股(UAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.88元下修至10.63元，其中最高估值12.95元，最低估值8元，預估目標價為93.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.95(12.95)1617.3618.85
最低值8(8)9.510.9313.62
平均值10.61(10.7)12.7914.3316.46
中位數10.63(10.88)12.8914.316.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值623.65億680.71億683.66億718.52億
最低值561.93億620.39億658.88億699.20億
平均值595.36億638.96億673.50億708.86億
中位數595.56億635.93億674.01億708.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-25.30-6.102.237.899.45
營業收入153.55億246.34億449.55億537.17億570.63億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合大陸控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUAL

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