事故頻傳！中國禁止車企使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」廣告詞

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-17 15:20

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由於電動車事故頻傳，引來中國官方出手整頓，宣布禁止車企在宣傳駕駛輔助功能時使用「智慧駕駛」和「自動駕駛」等措辭，並將加強對相關技術升級的監管。

根據《路透社》看到的一份會議記錄和一位與會者確認的資訊顯示，中國工業和資訊化部在星期三（16 日）與近 60 家汽車製造商代表舉行的會議上，發布包含上述內容的車輛廣告新規定。

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根據新規，車企將不再被允許在未經批准的情況下，透過遠端軟體更新對已交付車輛的高級輔助駕駛系統（ADAS）功能進行測試和優化。新規定明確，相關技術升級須經過充分測試，確保可靠性，並取得監管部門的批准後才可上線。

會議紀錄顯示，華為也參與此次會議，其 ADAS 技術已應用於包括奧迪在內的至少七個汽車品牌。

近年來，中國汽車市場競爭愈發激烈，許多車企接連推出配備 ADAS 的新車型，並以「智慧駕駛」作為主要賣點應對已持續 3 年的價格戰。

今年 3 月，一輛小米 SU7 電動車在安徽高速公路發生嚴重車禍，撞上中分帶水泥護欄後起火燃燒，造成車上三人全部罹難。涉事車輛在事發前處於智慧輔助駕駛狀態，中國官媒隨後紛紛發文呼籲車企不要誇大智慧駕駛功能的能力。