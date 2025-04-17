反馬斯克情緒高漲！特斯拉連六季下滑 電動車大本營加州市佔率跌破50%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 11:47

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加州是全美最大電動車市場，去年佔全美零排放車掛牌量逾 30%，對特斯拉在美國的銷量表現至關重要。據媒體計算，加州佔特斯拉在美國銷量近三分之一。

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據《路透社》周三（16 日）報導，加州新車經銷商協會（CNCDA）最新公布的數據顯示，特斯拉第一季在加州的掛牌量較去年同期下降 15.1%，連續六個季度走下坡，在加州電動車市場的市佔率從去年同期的 55.5% 降至 43.9%。

特斯拉在加州電動車的市佔率跌破 50%，但本田、福特和通用旗下雪佛蘭等品牌的市佔率均有所擴大。

「產品陣容老化以及對馬斯克政治舉措的強烈反對，可能是特斯拉純電動車市佔率下降的關鍵因素。」 CNCDA 周三在聲明中表示。

CNCDA 還表示，儘管特斯拉旗下 Model Y 仍然是加州最暢銷電動車，但第一季銷量較一年前銳減約 30%。

CNCDA 預料，受美國貿易政策影響，2025 年加州新車掛牌總量將較去年下降 2.3%。

近期加州許多城市都爆發針對馬斯克的抗議活動，反對其在川普政府扮演的角色。馬斯克正帶領政府效率部對聯邦政府展開大刀闊斧改革，不僅大砍聯邦資金，還大規模裁減聯邦僱員，引發強烈不滿。

馬斯克近期還發表了針對多個國家的涉政言論，尤其是歐洲國家，並支持歐洲極右翼政黨。這也引發歐洲掀起「抵制特斯拉」運動。今年第一季特斯拉全球交付量下降 13%，遠不如華爾街預期。