高盛：中美資本最極端脫鉤 將有8000億美元中概股被拋售

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-17 16:20

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中美貿易戰持續，高盛估計，在中美資本脫鈎的「極端情況」下，美國投資人可能被迫拋售約 8000 億美元的中國股票。

高盛分析師表示，上述拋售是假設：美國投資人將受到美國法規的限制，無法進行此類投資。

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報告指出，目前約有 7% 中資企業美國存託憑證（ADR）的市值由美國機構持有，這些機構可能無法在香港交易。這意味著，如果阿里巴巴集團（9988）等公司面臨非自願從美國退市，投資人將無法前往亞洲金融中心買入阿里股票。

中美之間曾經不可想像的金融脫鉤前景，隨著貿易戰越演越烈而機率擴大，高盛加入了一些全球銀行的行列，開始評估對投資者來說最糟糕的結果。

美國證券交易所將中國公司踢出美國股市的擔憂，在川普第一任其實就已存在。最近美國財長貝森特 (Scott Bessent) 針對此疑慮也表示，「不排除可能性」。

高盛分析師們估計，在被強制下市的情境下，ADR 和 MSCI 中國指數的估值可能分別較現水平跌 9% 和 4%。

根據高盛的數據，美國投資者持有價值超過 8000 億美元的中國股票。當中，美國機構投資者目前持有約 2500 億美元的中國 ADR，佔總市值的 26%；持有的港股則有 5220 億美元，佔市場總額的 16%，另外亦持有約 0.5% 的中國 A 股。

高盛估計，美國投資者可能只需一天時間就完成出售完成 A 股，但退出港股及美股 ADR 可能分別需要 119 天和 97 天。

在同樣的極端情況下，中國投資者可能需要清空他們持有的美國金融資產，總額可能達到 1.7 兆美元，其中約 3700 億美元為股票，1.3 兆美元為債券。

高盛表示，在美國被動型基金中，美國最大的中國互聯網 ETF Kraneshares CSI China Internet （KWEB）在 ADR 被迫退市的情況下可能受到更大影響。該行分析師補充說，該基金持倉 33% 為中概股 ADR，其中一半沒有香港上市。