連7降機率高！川普關稅核爆級衝擊來襲 歐洲央行今將被迫降息？
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-17 13:00
美國總統川普下一步行動的不確定性，以及美國關稅政策對歐元區經濟成長可能產生的負面影響，使得歐洲央行 (ECB) 今(17)日再次做出降息決定的機率升高。
隨著通膨率回落至 2% 目標水位，對物價上漲的擔憂逐漸消退，ECB 自去年 6 月以來已經六度將基準存款利率下調 1 碼，從 4% 降至 2.5%。
ING 銀行分析師 Carsten Brzeski 表示，在經歷如此長時間降息後，ECB 在 3 月會議後「似乎準備暫停」，但自川普宣布新一輪嚴厲關稅以來，情況發生了重大變化。
川普對所有進口到美國的商品徵收 10% 的關稅，不久後又決定對大多數國家暫停徵收對等關稅 90 天，並邀請主要貿易夥伴達成協議，但並未平息市場擔憂情緒。
Brzeski 說，「美國對歐盟和許多其他國家徵收的關稅至少在短期內再次引發人們對歐元區經濟成長的擔憂」，並稱對 ECB 來說，暫停降息「不再是一種選擇」。
義大利裕信銀行分析師也表示，貿易不確定性加劇和金融環境收緊增加歐元區「下行」風險。
分析師認為，在這種背景下，ECB 再次降息來緩解家庭和企業壓力並支持經濟似乎是「顯而易見的」，且美國加徵關稅的衝擊將超過德國大規模支出計畫帶來的積極影響。
雖然德國候任總理默茨帶領的新政府已為國防和基礎設施建設投入數千億歐元的額外資金，將為整個歐洲帶來推動力，但裕信銀行分析師示警，德國刺激措施要到 2026 年才會「生效」，而川普對全球貿易體系改革的影響則幾乎會立即顯現。
私人銀行 Merck Finck 策略師 Robert Greil 表示，至於商品和服務價格，美國關稅使得「歐元區通膨進一步下降的可能性更大」。歐元兌美元匯率已經走強，這將使未來進口商品更便宜，美國對中國徵收高關稅恐導致廉價商品轉向歐洲。
美國貿易政策是歐元區經濟面臨的最大不確定因素，歐盟的報復性關稅可能會立即產生通膨效應，但更長期的影響則更可能是拉低通膨。
研究指出，歐元區經濟降溫、貨幣走強和能源成本降低等因素可能會產生重大影響，這可能會拉低今年通膨率 0.1 個百分點，明年通膨率可能會更大幅度降低 0.3 個百分點。
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