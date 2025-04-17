川普關稅風暴來襲！外貿公司不敢貿然發貨 船運公司對美線運力動手了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-17 08:56

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美國關稅風暴來襲，當前美線市場停航已經成為行業最關注的焦點問題，也是未來外貿市場走向的信號燈。

航運咨詢機構德魯里最新更新的周報顯示，未來五周東西主幹航線取消 83 航次，佔計劃 713 個航次 12％。在這 83 個航次中，約 53％為跨太平洋東向航線（指從亞洲出發，經過太平洋，最終到達北美的航線），還有 29％為亞洲 - 北歐和地中海航線，18％為跨大西洋西向航線（主要指連接歐洲與美洲東海岸的海運通道）。

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《界面新聞》周四（17 日）指出，這一數據顯示，中國到北美的航線運力將大幅縮減，也是全球主要海運通道中變化最大的航線。

Flexport 飛協博的數據顯示，近期美線空航班次攀升，導致 4 月運力大幅縮減，市場大約減少 20% 運力，由於部分航線服務調整或暫時中斷，使得可用艙位更加緊張。

貿易數據平台 Vizion 的數據顯示，由於關稅不確定性，前往美國的貨櫃預訂量比前一周大幅下降 67%，從美國出發的貨櫃預訂量驟降 40%。

外貿公司的確不敢輕易訂艙了。

Flexport 飛協博亞太區客戶管理總監岑學欣說，美國總統川普啟動 2.0 關稅政策之後，客戶發貨態度主要分為以下三種：

第一種是某些品牌產品具有高獨特性及高市場需求，仍在持續走貨。

第二種是有客戶暫緩從亞洲出發的海運訂艙，直到關稅政策走向更明朗為止。

第三種是許多出海電商對此早有心理準備，很早就開始積極布局其他市場或分散產能。

關稅導致貨運需求下滑之後，航運公司自然要進一步削減赴美航線運力。近期亞洲三家航運巨頭海洋網聯航運（ONE）、韓新海運（HMM）和陽明海運組成的貨櫃聯盟 Premier Alliance，決定暫停原定於下個月開通的通往美國的跨太平洋貨運航線。

有消息稱，由中遠海運（COSCO）、法國達飛輪船（CMA CGM）、長榮海運、東方海外（OOCL）四家航運公司組成的 OA 聯盟（Ocean Alliance），將在 4 月底取消洛杉磯三條航線。

據《界面新聞》報導，有貨代公司表示尚未接到通知，但也有貨代稱 OA 聯盟的船舶的確空班較多。

另外，在社交平台上，多位貨代人員也都表示很多去往北美的船停航了。